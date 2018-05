Grevenbroich: Landstraße 142 soll bis Mitte Juni endgültig fertig sein

Grevenbroich Mitte Juni soll die L 142-Sanierung endgültig abgeschlossen sein sein. Das teilt Stadtsprecher Stephan Renner nach einer Baubesprechung mit. "Mit der Bauleitung wurde der 15. Juni als Termin für die endgültige späteste Fertigstellung festgelegt."

Noch vor fünf Wochen hatte die Stadt erklärt, dass "die komplette Fertigstellung der Sanierung zu Pfingsten" geplant sei. Daraus wurde nichts, Ende April wurde Juni als neuer Termin genannt. Autofahrer müssen nahe des Jägerhofs nach wie vor vorsichtig über Fräskanten rollen. Laut Renner stehen noch "Asphaltarbeiten an, die überwiegend mehrere Schichten umfassen und bei denen Liegezeiten einzuhalten sind".

Bauverzögerungen mussten Autofahrer bereits reichlich hinnehmen. Ende August 2017, kurz vor Baustart, ging Bürgermeister Klaus Krützen davon aus, dass die ersten drei Bauabschnitte, für die die Langwadener Ortsdurchfahrt gesperrt wurde, bis Jahresende fertig würden - wenn das Wetter mitspielt. Aufheben konnte Krützen die Sperrung aber erst am 16. April. "Von Beginn an wurde deutlich gemacht, dass auch im Winter gebaut werden muss." Bei Frost müssten die Arbeiten unterbrochen werden, sagt Renner. "Dies war Ende Januar/Anfang Februar leider der Fall. Zudem sind zusätzliche Arbeiten an Böschungsbefestigungen notwendig geworden, die nicht vorhersehbar waren. Insbesondere diese Umstände haben zu Verzögerungen geführt." Die Bilanz der Stadt zum Terminplan: "Der Zeiten- und Ablaufplan konnte weitgehend eingehalten werden, Ausnahmen stellen die beiden unplanbaren Punkte dar."