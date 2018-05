Grevenbroich : Ratsherr kritisiert Rasenpflege

Leo Oehmen: "Stadt muss Rasen am Ehrenmal besser pflegen." Foto: cso-

Grevenbroich Leo Oehmen fordert mehr Engagement der Stadtbetriebe in den Dörfern.

Liebevoll ist das Ehrenmal im Stil einer Mariengrotte gegenüber der Kirche gepflegt und mit vielen Blumen geschmückt. Kritik hat Leo Oehmen an anderem Grün - auf der Fläche vor dem Ehrenmal an der Wevelinghovener Straße. "Das Gras dort steht hoch. Die Rasenfläche am Ehrenmal ist von der Stadt in diesem Jahr noch nicht gemäht worden", erklärt der UWG-Ratsherr aus Barrenstein. "Seitdem aus den Wirtschaftsbetrieben Grevenbroich die Stadtbetriebe geworden sind, wird hier nicht mehr so gepflegt wie früher", meint der Kommunalpolitiker.

Betroffen sei dabei nicht nur Barrenstein. Ähnlich sehe es am Schützenbaum in der Allrather Dorfmitte aus, auch dort sei die Stadt zuständig. "Das Umfeld der Alten Schule, die nun in Vereinshand liegt, ist dagegen gepflegt." Leo Oehmens Kritik: "Die Stadtbetriebe, eine Anstalt öffentlichen Rechts, sind gegründet worden, um kostengünstiger zu arbeiten. Das kann aber doch nicht bedeuten, dass die Pflege in den Dörfern vernachlässigt wird", sagt der Ratsherr der Unabhängigen Wählergemeinschaft.



Seines Wissens seien die Pflegekolonnen bei den Stadtbetrieben personell verkleinert worden. "Dann ist es verständlich, wenn etwas nicht mehr wie früher gepflegt wird." Wenn die Stadt Probleme habe, die Leistungen zu erfüllen, "dann soll sie es sagen - dann müssen wir Bürger die Arbeit eben selbst machen". Vor dem Ehrenmal in Barrenstein habe ein Bürger vor Christi Himmelfahrt bereits einen Teil des Grases geschnitten, "damit es am Feiertag schöner aussieht", berichtet Oehmen.

Im Rathaus erklärt Stadtsprecher Stephan Renner zum Areal am Ehrenmal in Barrenstein: "Diese Art von Rasenflächen wird acht bis zwölf Mal im Jahr - während der Wachstumsperiode - geschnitten. Die Arbeitsabläufe sind gleich geblieben", sagt Renner. Die Stadtbetriebe Grevenbroich seien bemüht, "alles ordentlich instand zu halten". Doch in dieser Jahreszeit wachse das Gras sehr schnell, "da ist es schwer, überall nachzukommen", erklärt der Sprecher.

(cso-)