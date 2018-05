Grevenbroich: Führerschein einfacher beantragen

Grevenbroich Rhein-Kreis setzt auf Selbstbedienungs-Terminals im Straßenverkehrsamt.

Wer sich einen neuen Führerschein ausstellen lassen will, kann ab sofort ein biometrisches Passfoto direkt in den Kreishäusern in Grevenbroich und Neuss machen lassen. Der Kreis hat jeweils ein Selbstbedienungs-Terminal der Bundesdruckerei in den Servicebereichen der Straßenverkehrsämter aufgestellt. Damit können Bürger biometrische Fotos von sich selbst machen lassen. Der zuständige Sachbearbeiter erhält das Foto automatisch in digitaler Form und leitet es für die Führerscheinbestellung an die Bundesdruckerei weiter. Ausgedruckt wird es nicht mehr.