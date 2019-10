Kalkar : Kalkarer Geburtstagskonzert mit dem Stefan Schöler Trio

Das Stefan Schöler Trio gastiert am Sonntag zum Geburtstagskonzert in der Stadt Kalkar. Foto: Veranstalter

Kalkar Mit einem Konzert am Sonntag feiert die Stadt Kalkar ihren 789. Geburtstag.

(RP) Am Sonntag, 20. Oktober, dem 789. Geburtstag der Stadt Kalkar, wird die Reihe der Rathauskonzerte mit dem Stefan Schöler Trio fortgesetzt. Der in Kleve lebende Pianist greift in seinen Improvisationen traditionelle Techniken aus Swing und Bebop auf, jedoch entstehen mit den Erfahrungen eines heutigen Jazzers eigene Klangwelten und Spielräume. Es kommt hierbei zu wunderlichen und überraschenden Feierlichkeiten. Das Schöler Trio ist seit 2019 besetzt mit dem jungen Michiel Buijsse (NL) am Schlagzeug der durch klassisches Schlagwerk- und auch Jazzstudium ein facettenreiches Spiel entwickelt hat. Mit einem frischen und Ensemble-dienlichen Stil unterstützt er Phrasierung und Form. Am Kontrabass ist Rico de Jeer (NL) welcher mit einer zuverlässigen, auf das Wesentliche gerichteten Spielweise die Basis schafft für einen Swing-betonten und einträchtigen Trioklang.