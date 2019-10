Uedem : Kita Regenbogen: Brücke zwischen Generationen

Nicht nur beim Tag der offenen Tür in der Kita Regenbogen haben die Kinder viel Freude mit der Fahrt auf den gespendeten Bobbycars. Foto: Kindergarten

Uedem Offizielle Einweihung der Kita Regenbogen in Uedem mit einem Tag der offenen Tür gefeiert.

(RP) Offiziell eingeweiht wurden die neuen Räume der Kindertagesstätte Regenbogen in Uedem. Zusätzlich wurden alle Interessierten zum Tag der offenen Tür geladen. Nach nur knapp zehn Monaten ist alles fertig, freute sich die Leiterin Jutta Varola mit ihrem Team und bedankte sich bei den Erzieherinnen und Erziehern und den Eltern für die Unterstützung während der Bauphase. Aus der ursprünglich geplanten zweigruppigen Einrichtung wurde kurzfristig eine dreigruppige.

Die Pusteblume- und Löwenzahngruppe ist für Kinder ab zwei Jahren und die Gänseblümchengruppe für U2-Kinder konzipiert. Insgesamt werden in den Regelgruppen 40 Kinder und in der U2-Gruppe zehn Kinder betreut. Die Vorsitzende Nadine Pfuhl bedankte sich bei allen Beteiligten für ihren Einsatz . Besonders gedankt wurde Bürgermeister Rainer Weber, der für ein Jahr die Räume der Verbundschule als Notlösung zur Verfügung stellte. Und der dafür Sorge trug, dass das Bauvorhaben schnell in die Tat umgesetzt werden konnte. Pfuhl dankte zudem der Sparkasse Rhein-Maas sowie der Bürgerstiftung Uedem für Geldspenden und der Firma Omexon, die Bobbycars für die Kinder gespendet hat.