Uedem : Internet-Fürbitten aus Uedemer Kloster

Gemeinschaft der Seligpreisungen verliest im Monat Oktober auch Internet-Fürbitten.

(pbm/cb). Als die Türklingel durch den Flur schrillt, öffnet Pater Markus Vogt die schwere Eingangstür. „Pace, Padre!“ – er blickt in das Gesicht eines lachenden Paketboten und quittiert den Empfang. Dieses Mal war es nur eine Lieferung, aber manchmal, wenn es an der Tür der Gemeinschaft der Seligpreisungen klingelt, bitten Besucher darum, in der kleinen Kapelle beten zu dürfen. Einige tragen ihre Anliegen in das ausliegende Fürbitt-Buch ein. Das gilt auch für die Teilnehmer an den Seminaren und Treffen, die in dem großen Kloster am Uedemer Ostwall angeboten werden.