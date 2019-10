Goch : Bunter Mix aus der Welt der Musik

Goch Das Luftwaffenmusikkorps Münster gastiert wieder auf der Gaesdonck.

(RP) Es ist inzwischen eine der ganz alteingesessenen Veranstaltungen, die aus dem Jahreskalender der Stadt Goch überhaupt nicht mehr wegzudenken ist: Das Benefizkonzert mit dem Luftwaffenmusikkorps Münster, dass Jahr für Jahr in der Aula des Collegium Augustinianum Gaesdonck über die Bühne geht. Am Dienstag, 29. Oktober, wird das Ensemble aus der Westfalenmetropole Münster, mit seinem Dirigenten und Chef, Oberstleutnant Christian Weiper, vorneweg, in der Weberstadt auftreten. Über 500 Besucher werden auch in diesem Jahr wieder erwartet, und es wäre keine Überraschung, wenn sie am Ende die Musiker mit stehendem Applaus von der Gaesdoncker Bühne verabschieden.

Die Spendenerlöse dieses Abends – der Eintritt ist wie in jedem Jahr frei – kommen erneut dem Verein „Lachen Helfen – Kinder in Not“ zugute. Lachen Helfen, in den 1990er‐Jahren von deutschen Soldaten der ersten Einsatzkontingente im ehemaligen Jugoslawien unter dem Namen „Teddybären für die Krajina“ gegründet, engagiert sich seit vielen Jahren dort, wo sich deutsche Soldaten im Auslandseinsatz befinden. So fließen die Spenden dieses Jahres an das Projekt „Shamsa Children’s Village“ in Kabul. Dieses Waisenhaus bietet verwaisten und verstoßenen Kindern, aber auch missbrauchten Frauen, ein zu Hause, in dem sie behütet leben können. Zurzeit beherbergt die Einrichtung rund 150 Kinder und 15 Frauen.