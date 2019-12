Heimatpflege : Heimatverein Goch ehrt Willi Vaegs und Hermann-Josef Bruns

Goch Der neue Vorstand des Heimatvereins Goch will auf seine verdienten Senioren nicht verzichten. Deshalb sind der bisherige Vorsitzende Willi Vaegs und Hermann-Josef Bruns nun Ehrenvorsitzender und -vorstandsmitglied.

(RP) Auf jemanden wie Willi Vaegs zu verzichten ist wahrlich nicht einfach. Und vielleicht nicht einmal nötig, denn es gibt ja einen Trick, um einen „Alterspräsidenten“ auch jenseits der aktiven Phase an seinen Verein zu binden: Da Vaegs in fortgeschrittenem Alter nicht länger Vorsitzender des Heimatverein sein wollte, hat ihn der neue Vorstand zum Ehrenvorsitzenden gewählt. Und Hermann-Josef Bruns, als langjähriger Schatzmeister ebenfalls sehr wichtig, ist nun Ehrenvorstandsmitglied. Beide Männer wurden in einer Feierstunde am Nikolausabend im Fünf-Ringe-Haus für ihre großen Verdienste gewürdigt. Der neue Vorsitzende Franz van Beek und Geschäftsführer Günter van Cuick ehrten die beiden Ur-Gocher, nachdem Weggefährte Franz van Well eine schöne Laudatio gehalten hatte.