Ehrenamt : Der Gesellschaft etwas zurückgeben

Kalkar Heute ist Tag des Ehrenamtes. Ohne die engagierten Helfer ginge auch beim Roten Kreuz (DRK) nicht viel. Elfriede Schooltink, Leiterin des Blutspendearbeitskreises Kalkar/Wissel, sagt: „Ohne das Ehrenamt wären wir arm dran.“

Durch eine gute Freundin wurde Elfriede Schooltink aufs Thema Blutspende aufmerksam. Sie selbst hatte es im Alter von 19 auch schon mal versucht, das hat aber nicht gut funktioniert, da hat sei es gelassen. Die Sache an sich findet sie aber sehr sinnvoll. „Ich habe selbst schon mal im Krankenhaus gesehen, wie froh Patienten darüber waren, dass sie mit Blut versorgt werden konnten“, sagt sie. Deswegen engagiert sie sich mit ihrem sechsköpfigen Team bei der Organisation der regelmäßigen Blutspendetermine in Kalkar und Wissel. Vier Mal in Kalkar und vier Mal in Wissel kommen Freiwillige zusammen, um ihr Blut zu spenden. Das geht jeweils von 16 Uhr bis 19.30 Uhr. Für Elfriede Schooltink jedoch beginnt die Arbeit schon viel früher, meistens schon am Vormittag.