Wunderland Kalkar : Zu Weihnachten ist Kernie’s Familienpark wieder geöffnet

Kalkar An den Feiertagen ist auch in diesem Jahr wieder Kernie’s Familienpark geöffnet. Die Kleinen können Karussell fahren, andere Generationen ziehen vielleicht Arrangements mit Verköstigung und Bühnenshows vor.

Geöffnet ist der Park vom 25. bis zum 31. Dezember täglich von 13 bis 17 Uhr. Pirat Kernie fährt mit seinem Schiff über Land und schaut sich an, was an den Karussells und der Eisbahn los ist. Wer mag, darf sich einen Zeichentrickfilm ansehen, sich schminken lassen oder Marshmallows rösten. Und wer gerne einfach nur zusieht, der kann sich der Parade anschließen, die am 25. und 26. Dezember zur Wunderland-Show führt. Die Jüngsten toben sich vielleicht lieber auf den Hüpfkissen in der benachbarten Halle aus. Auch an Tagen ohne Show gibt es ein Meet & Greet mit Parkmaskottchen Kernie, an Weihnachten kommt im Park der Weihnachtsmann zu Besuch. Und an Silvester wartet auf Nachtschwärmer die große Party inklusive Feuerwerk und Buffet; bei Bedarf kann auch im Wunderland übernachtet werden. Näheres und die Preise dazu unter www.wunderlandkalkar.eu.