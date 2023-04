Mercedes prallt gegen Baum 58-Jähriger nach Unfall in Goch schwer verletzt

Bei einem Unfall in Goch ist ein Mann am Freitag schwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei. Demnach war der 58-Jährige aus Emmerich gegen 22.45 Uhr mit seinem Mercedes auf der Klever Straße (B9) von Pfalzdorf aus kommend in Fahrtrichtung Kleve unterwegs, als er aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Straßenbaum prallte.