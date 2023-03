Viel los in Goch Werbering-Aktion und Feierabendmarkt zu Ostern

So langsam wird es wärmer, von Winter möchte man nichts mehr wissen, und da schaut mancher etwas unzufrieden in seinen Kleiderschrank und erkennt, dass da wohl mal etwas frisches Neues hinein kommen sollte. Oder eine nette Decke für den Terrassentisch. Oder vielleicht ein Gute-Laune-Buch, eine neue Uhr, schicke Schuhe? Zeit also, sich mal in den Fachgeschäften seines Heimatortes umzusehen. Darauf setzt jedenfalls der Werbering Goch, der alle Bürger in den kommenden Tagen zum Einkaufsbummel in die Gocher Stadtmitte einlädt.