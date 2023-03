Neues Angebot von „Papa Mi“ Aus der Metzgerei Kox wird ein Thai-Imbiss

Nicht zuletzt für die Gocher Gesamtschüler war es geradezu ein Unglück, als der Asia-Imbiss im Kaufland aufgegeben wurde. Das Gebäude wird bekanntlich aufwendig saniert, alle Mieter bis auf Deichmann zogen aus. Seitdem haben die Schüler in der Nachbarschaft kaum mehr eine Alternative zur Mensa. In Kürze können sie die beliebten Papp-Boxen mit Nudeln, Gemüse und zum Beispiel Hühnerfleisch wieder in fußläufiger Entfernung bekommen. Und zwar in einer Qualität, die nahe am Restaurant-Genuss sein dürfte. Denn Betreiber des neuen Imbiss wird die Firma Papa Mi sein, die am Rand der Gocher Fußgängerzone ein beliebtes Spezialitätenlokal unterhält. Der Inhaber hat inzwischen gewechselt, ebenso wie sein Vorgänger hält er es aber für eine sinnvolle Ergänzung, einen Außer-Haus-Verkauf anzubieten.