Hülmer Deich in Goch Auto kracht gegen Strom- und Telefonmast

Goch · In Goch ist es am Freitag zu einem Unfall gekommen. Ein Auto raste gegen zwei Masten und landete in einem Wassergraben. Eine Person wurde leicht verletzt.

01.04.2023, 00:40 Uhr

Das Auto wurde schwer beschädigt abgeschleppt. Foto: Guido Schulmann