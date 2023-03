Praktischer Guide Neues Buch zeigt Hofläden und Manufakturen am Niederrhein

Das Buch ist handlich und passt in jede Parka-Tasche, sodass das Bändchen als ergänzender Führer zu einer Fahrradtour über die Alleen, Wiesen und Äcker des Niederrheins mitgenommen werden kann. 80 Betriebe beschreibt die in Bedburg-Hau lebende Autorin darin, dazu gibt es 35 große Geschichten zu den besonderen Hofläden und Manufakturen, die auch noch, so Wingels, einen gewissen Erlebnischarakter mit Café, Veranstaltungen oder Events bieten, die Workshops oder Führungen oder Angebote für Kinder haben. Und nicht zu vergessen: Die eigene, spezielle Produkte bieten. Weitere 45 Betriebe werden in Kurzporträts hervorgehoben. Ansprechen möchte die 54-Jährige vor allem Einheimische, die Wert auf regionale und nachhaltige Produkte legen und gleichzeitig die Region entdecken möchten. Dafür war Wingels bei mehr als 200 Hofläden, hat mit ihnen gesprochen, fuhr hinaus in die Ecken des Niederrheins, wo die Läden liegen, probierte das leckere Bier, das der Walter in Büderich braut, den Schnaps aus der Niederrhein-Destille und brachte von der Krimhilds- und der Donsbrügger Mühle frische so herrlich duftende Brote aus Xanten und Kleve mit. Beiden Mühlen gilt auch ein ausführliches Kapitel im Buch. Und dem Bier natürlich auch. Aber auch Margret Schiffer mit ihrer Korbflechterei in Sonsbeck ist dabei, die schon so manchem Stuhl neues Leben eingeflochten hat - von den Körben ganz zu schweigen.