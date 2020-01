Nach Großbrand bei Mühlhoff : Werkzeuge wurden ausgelagert

Uedem Schon am 6. Januar soll die Produktion wieder anlaufen.

Die ersten Werkzeuge wurden nun aus den Hallen geräumt und zu anderen Firmen verbracht, um dort weiter Teil der Produktionskette zu sein. Und das am Silvestertag. Da Lkw feiertags nicht fahren dürfen, war eine Sondergenehmigung beim Straßenverkehrsamt nötig. Bei der Beschaffung half Uedems Bürgermeister Rainer Weber, wie er unserer Redaktion erklärt. „Ich bin wieder hoffnungsvoll, es geht bei Mühlhoff voran. Es ist bemerkenswert, wie alle Beteiligten weiter an einem Strang ziehen“, sagt Weber. Auch soll die Gemeindeverwaltung Ausschau nach Immobilien in der direkten Nachbarschaft halten, in die die Mühlhoff-Verwaltung vorläufig einziehen könnte.