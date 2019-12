MGV : Das Ende eines Männergesangvereins

Goch Der MGV Frohsinn 1904 hat keine Nachwuchssänger mehr. Mit dem heutigen Tag endet die 115-jährige Vereinsgeschichte.

„Uns fehlt der Nachwuchs, und wir werden alle nicht jünger.“ So fasst Werner Männchen, Vorsitzender des Gocher Männergesangvereins (MGV) „Frohsinn“, die Tatsache zusammen, die dazu führte, den Chor zum Jahresende aufzulösen. Leicht fiel die Entscheidung nicht, und Wehmut ist auch dabei, das ist ihm und seinem Vorstandskollegen Karl Stifft deutlich anzumerken. „Zum Schluss waren wir noch 15 aktive Sänger, nur noch zwei im ersten Bass, das ist einfach zu wenig“, sagt Stifft. Hinzu käme das Alter, die meisten seien über 70, einige über 80. Es sei eine klare Vernunftentscheidung, auch zu einem guten Zeitpunkt, denn der MGV, gegründet im Jahre 1904, kann in diesem Jahr auf eine 115-jährige Geschichte zurückblicken, ein Jubiläumsjahr also.

Zwei Weltkriege, viele gesellschaftliche Veränderungen und unterschiedliches Freizeitverhalten prägten die wechselvolle Geschichte des Chores, die in der Festschrift zum 100-jährigen Bestehen ausführlich beschrieben wurde. 16 sangesfreudige Männer, die meisten Handwerker, gründeten im März 1904 den „Arbeiter-Gesangverein Frohsinn Goch“. Er war nach dem Kolpingchor (1890) und dem MGV Goch 1898 der dritte Männerchor der Weberstadt. Schon nach drei Jahren wurde der Name in „MGV Frohsinn“ umgewandelt, denn die inzwischen 30 Mitglieder kamen nun aus allen Berufsgruppen. Bei ihren zahlreichen Auftritten wurde auch schon mal das „Tanzbein geschwungen“, wie Werner Männchen berichtet. Er zeigt nur zwei von mindestens 50 Ordnern, in denen akribisch dokumentiert ist, wann wo gesungen wurde, welche Dirigenten der Chor hatte und wie die Pressestimmen lauteten. Unzählige Fotoserinnern an die Gemeinschaft bei Konzerten, Fahrten und Feiern. Diese dicken Ordner sind auch ein Stück Zeitgeschichte. Der Erste Weltkrieg war ein Einbruch. Die Mehrzahl der Sänger wurde eingezogen, viele starben. Die wenigen Dokumente aus der Zeit berichten von Auftritten in Lazaretten der Verwundeten. Dann kamen die „goldenen Zwanziger“, die Blütezeit des MGV mit 80 Sängern, 120 passiven Mitgliedern und vielen Unterstützern.