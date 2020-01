Gastronomie : Kolpinghaus Goch startet in neue Zeit

info

Zur Person Adolph Kolping war ein deutscher katholischer Priester, der sich insbesondere mit der sozialen Frage auseinandersetzte, und der Begründer des Kolpingwerkes. Kolping wurde am 8. Dezember 1813 in Kerpen geboren. Am 4. Dezember 1865 starb Kolping. Am 27. Oktober 1991 wurde er von Papst Johannes Paul II. selig gesprochen.