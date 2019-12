Abschied : Citymanagerin verlässt die Stadt Kevelaer

Nicole Wagener. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Kalkar/Kevelaer Nicole Wagener wechselt zum Verein Context nach Kalkar. Dort verantwortet die 46-Jährige das Marketing.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Latzel

Die Vorstellung des neuen Logos der Stadt Kevelaer war ihr letzter Auftritt im Rat von Kevelaer. Nicole Wagener nimmt zum Jahresende Abschied von der Wallfahrtsstadt. Sie gehe schweren Herzens, sagt sie, aber sie suche jetzt eine neue berufliche Herausforderung. Und in Kalkar hat sie diese gefunden. Die 46-Jährige wird hier beim Verein Context arbeiten, der Erziehungsstellen, Jugendämter und Familien berät. Hier wird es ihre Aufgabe sein, den Marketingbereich neu aufzustellen. „Eine neue und spannende Herausforderung“, wie Nicole Wagener findet. Seit vielen Jahren war sie im Bereich Tourismus tätig, erst in Duisburg und dann in Kevelaer. Jetzt steige sie in ein für sie ganz neues Themenfeld ein, eben das sei sehr reizvoll und spannend, vor allem, weil es um einen sensiblen Bereich wie Hilfe für Kinder und Jugendliche geht.

„Es ist mein Ding, neue Dinge anzupacken“, sagt sie. Eben daher habe ihr die Arbeit in Kevelaer auch so viel Spaß gemacht. Hier war sie seit vier Jahren tätig. Am 1. Oktober 2015 hatte sie die neue Stelle als Citymanagerin angetreten. „Hier gibt es eine lebendige Innenstadt mit vielen Möglichkeiten. Ich freue mich, daran mitzuarbeiten, dass Kevelaer auch in der Zukunft attraktiv bleibt“, hatte sie damals bei ihrer Vorstellung gesagt. Und sie hat sich in viele Bereiche eingebracht.