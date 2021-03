In Präsenz und via Internet : Pfarrer rät zu Online-Gottesdienst

Grevenbroich In der katholischen Kirche finden Gottesdienste statt, der leitende Pfarrer verweist aber darauf, dass es auch eine Online-Übertragung geben wird.

Die Evangelische Gemeinde Wevelinghoven wird am Karfreitag zwei Gottesdienste feiern – um 9.30 Uhr in der Johanniskirche in Kapellen und um 11 Uhr in Wevelinghoven. Wie Pfarrerin Christine Weber auf der Webseite der Gemeinde mitteilt, wird am Ostersonntag in Neukirchen und am Ostermontag in Kapellen ein Gottesdienst gefeiert, beide beginnen um 11 Uhr. „Sollte allerdings das Infektionsgeschehen vor Ort in den nächsten Tagen stark ansteigen, könnte das dazu führen, dass wir kurzfristig auf Gottesdienst verzichten müssen“, so Weber.