Uedem : Fidelitas Uedem stellt jeckes Programm fürs Jahr 2020 vor

Besonders stolz sind die Fidelen auf ihre Tanzgruppen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Uedem Mit dem „Knal – Knollen am Limit“ am 25. Januar in der Gaststätte Lettmann an der Mühlhoffstraße beginnt die Session in Uedem.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Die Kolping-Karnevals-Gruppe (KKG) Fidelitas Uedem hat alles für die neue Karnevalsession vorbereitet. Das Motto lautet: „Im Wald, da wird das Holz gehackt – Uem feiert im Dreivierteltakt“. Ordenspate ist Theo Goertz mit dem Gewerbe Forstwirtschaft.

Los geht es am Samstag, 25. Januar, in der Gaststätte Lettmann mit dem sogenannten „Knal – Knollen am Limit“. Die Veranstaltung findet zum sechsten Mal statt. Einlass ist um 19.11 Uhr, das Programm beginnt um 20.11 Uhr. Es treten auf das Gocher Prinzenpaar, die Tanzgruppen der Fidelitas Knollen und Teenies, das Männerballett der Feuerwehr Goch, die Tanz und Reitergarde Goch und zum ersten Mal die Aquaburger, ein Männerballett aus Uedem. Nach dem zweistündigen Programm sorgt DJ Mitch für die Musik. Die Karten gibt es im Vorverkauf bei Geschenkideen Binn und in der Gaststätte Lettmann zum Preis von acht Euro. Sollte es Restkarten geben, werden diese an der Abendkasse für zehn Euro erhältlich sein.

Am 16. Februar um 14.11 Uhr geht es weiter mit dem Karnevalskaffee im Bürgerhaus Uedem, eine Nachmittagsveranstaltung mit einem dreistündigen Programm. Büttenredner, alle eigenen Tanzgruppen, Minis, Teenies und Knollen, die Parodisten, die Fidelfrauen und das Männerballett Aquaburger sorgen für ein abwechslungsreiches Programm. Musikalisch begleitet wird der Karnevalkaffee vom Musikverein Concordia Uedem. An diesem Nachmittag werden die Kinderprinzenpaare der Uedemer Kindergärten vorgestellt. Begleitet werden diese vom Kinderelferrat der KKG Fidelitas Uedem. Natürlich wird auch das Gocher Prinzenpaar dem Karnevalskaffee einen Besuch abstatten. Karten gibt es im Vorverkauf zum Preis von 7,50 Euro, im Preis enthalten ist eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen.

Am Samstag, 22. Februar, 19.11 Uhr, findet dann, im Bürgerhaus Uedem, die große Kappensitzung statt. Auftritte von den Tanzgruppen der Fidelitas, das Männerballett Aquaburger, das Männerballett der Feuerwehr Goch, das Gocher Prinzenpaar, die Töns, Büttenredner, die Fidelfrauen und der Tanz und Reitergarde Goch werden das Programm bereichern. Karten gibt es im Vorverkauf für zehn Euro.

Den großen Abschluss bildet der Kinderkarneval am Dienstag, 25. Februar. Los geht es um 10.11 Uhr, der närrische Lindwurm wird sich dann an der Feuerwehr, angeführt vom Elferrat, starten. Der Umzug, bestehend nur aus Fußgruppen, wird dann zweimal durch die Innenstadt ziehen und endet im Bürgerhaus. Dort wird es dann eine Kinderkarnevalssitzung stattfinden. Der Eintritt zur Kinderkarnevalsitzung ist frei.