Verteilaktion an Bewohner der Flüchtlingsheime in Erkelenz : Schutzmasken für Geflüchtete

Martina Hackenholt (l.) und Vera Fiestelmann verteilten in den Flüchtlingsunterkünften in Gerderath FFP2-Masken. Foto: Andrea Ludwigs-Spalink

Erkelenz Soziale Corona-Folgen treffen Geflüchtete hart, sagt der Verein „Ankommen“ und nennt dafür mehrere Gründe. Die Flüchtlingshilfe Erkelenz hat in den Unterkünften im Stadtgebiet Schutzmasken verteilt.

Der Verein Ankommen, Flüchtlingshilfe Erkelenz, hat in den Unterkünften in Gerderath, Kückhoven, Neuhaus sowie in der Ferdinand-Clasen- und der Richard-Lucas-Straße über 500 FFP2-Masken an die etwa 180 Bewohner verteilt. „Jeder Geflüchtete hat zusätzlich zu den drei Masken von der Stadt auch von uns drei Exemplare erhalten. Zum Glück gab es in den Heimen bisher nur vereinzelte Corona-Fälle“, sagt Vorsitzende Andrea Ludwigs-Spalink.

In den Gemeinschaftsunterkünften seien die Bewohner gefährdet. „Auch arbeiten viele in Jobs, die Deutschland gerade am Leben halten: in der Produktion, in der Pflege und im Lieferbereich. Dort sind sie vielen Kontakten ausgesetzt. Home Office ist kein Thema.“

Dass auch die sozialen Folgen von Corona in besonderem Maße die Geflüchteten treffen, macht die Vorsitzende daran fest, dass Sprachkurse für Erwachsene im zweiten Lockdown seit drei Monaten entweder komplett ausfallen oder nur online unterrichtet werden können. „Das muss dann bei vielen übers Handy laufen, denn die wenigstens haben Tablets oder Laptops.“ Durch die Beschränkungen auf den eigenen Haushalt fehlten auch die dringend nötigen Sprach-Kontakte zu deutschen Muttersprachlern. Diese Defizite müssten mühsam wieder aufgeholt werden. „Viele Frauen, die in den Sprachkursen erst allmählich zu einem neuen Selbstbewusstsein gefunden hatten, sind im Lockdown wieder ausschließlich auf die Familie zurückgeworfen worden. Das haben ja auch Studien zum Internationalen Frauentag bei den Frauen in Deutschland allgemein belegt“, bedauert Ludwigs-Spalink diese Entwicklung. „Für die Integration und die Gleichstellung ist Corona ein einziger Rückschritt.“

Auch die von Ankommen e.V. betreuten Azubis litten doppelt darunter, dass an den Berufsschulen kein Präsenz-Unterricht erteilt werden konnte. Denn sie hätten es aufgrund sprachlicher Defizite und oft geringerer Bildungsgrundlagen ohnehin schon schwer. Für IT-Kaufleute, KFZ-Mechatroniker, Einzelhandelskaufleute und Maurer sucht der Verein deshalb dringend Personen mit Fachkenntnissen, die ihnen Nachhilfe bei den Hausaufgaben und der Prüfungsvorbereitung geben können (02431 972085).

Kinder mit Fluchthintergrund könnten von den Flüchtlingshelfern im Homeschooling allein durch das Ausdrucken von Schul-Materialien unterstützt werden. Kinder- und Jugendtreffs seien geschlossen. Für die Erkelenzer Kinder aus Flüchtlingsfamilien hofft der Verein daher, dass der wöchentliche Treff, der von Ankommen e.V. finanziert wird, bald wieder anlaufen darf.

