Unternehmen Mühlhoff beschädigt : Polizei geht nach Feuer in Uedem von Brandstiftung aus

Uedem Bei einem Großbrand in Uedem wurde das Traditionsunternehmen Mühlhoff stark beschädigt, drei Menschen wurden verletzt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Eine fünfköpfige Ermittlungskommission hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Jetzt ist es amtlich: Die Polizei geht davon aus, dass der Brand beim Automobilzulieferer Mühlhoff in Uedem am Sonntagmorgen vorsätzlich gelegt wurde. Eine entsprechende Erklärung hat die Kripo am Montag veröffentlicht: „Der Verdacht der Brandstiftung hat sich zwischenzeitlich dahingehend bestätigt, dass an mehreren Stellen nahezu zeitgleich Brandentstehungsorte identifiziert wurden. Ein Brandsachverständiger ist hinzugezogen, um den genauen Hergang zu ermitteln.“ Aus diesem Grunde wurde auch eine fünfköpfige Ermittlungskommission gegründet. Sie soll parallel zu den kriminalpolizeilichen Ermittlungen auch Hinweise aus der Bevölkerung auswerten.