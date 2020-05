Gocher wegen Betrug vor Gericht : Zeugen sahen ihre Geldanlagen nie wieder

Kleve/Goch Hohe Zinsen wurden versprochen, gesehen haben eine 59 Jahre alte Frau aus Weeze sowie ihre heute 33 Jahre alte Tochter davon nichts. Die beiden sagten als Zeugen im Betrugsprozess vor dem Landgericht in Kleve aus. Angeklagt ist ein 55 Jahre alter Gocher sowie seine Ex-Ehefrau.

Am zweiten Verhandlungstag sagten neun weitere Zeugen vor Gericht aus, die ihr Geld der Gocher Firma in Hoffnung auf hohe Zinserträge anvertraut hatten. Eine heute 59 Jahre alte Frau aus Weeze berichtete, dass sie 2014 einen sogenannten Investitionsdepot-Vertrag beim Angeklagten abschloss. 4,1 Prozent Zinsen wurden ihr versprochen, nach dreimonatiger Mindestlaufzeit sollte sie flexibel Zugang zu ihrer Anlage haben. Zwar konnte sie dem Gericht nicht genau sagen, was genau das für ein Vertrag gewesen sei. „Aber er hat das so gut erklärt, da sagte ich: Ich vertraue dir“, so die Zeugin. Ihr Geld hat sie bis heute nicht wiedergesehen, auch auf mehrfache Nachfrage in Goch: „Er ist irgendwann nicht mehr ans Telefon gegangen.“ Und auch ihre Tochter, die die Zeugin ebenfalls von der lukrativen Geldanlage überzeugt hatte, unterschrieb einen Vertrag bei der Gocher Firma. 19.000 Euro legte die Tochter an, und machte die gleiche Erfahrung: „Immer wenn man an das Geld wollte, wurde man vertröstet“, berichtete die 33-Jährige. Irgendwann habe der Hauptangeklagte dann gar nicht mehr auf Anfragen reagiert.