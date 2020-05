Von 2020 auf 2021 verschoben : Steffi Neu verschiebt „Kneipenquiz“-Tour

Steffi Neu. Foto: Thomas Haensgen

(RP) Die diesjährige Tour von „Steffis Kneipenquiz“ wird verschoben – und zwar komplett auf das Jahr 2021. „Unter Corona-Bedingungen ist ein unbeschwerter Quizabend, bei dem alle die Köpfe zusammenstecken und gemeinsam raten, nicht möglich“, begründet WDR2-Moderatorin Steffi Neu aus Uedem. „Wir wollten die Tour jetzt nicht von Woche zu Woche schieben und unsere Gäste, Wirte und Partner damit verunsichern. Deshalb haben wir uns schweren Herzens dazu entschlossen, die Tour 2020 komplett auf 2021 zu verschieben.“

Betroffen von der Verschiebung sind auch drei Veranstaltungen im Kreis Kleve: Die ursprünglich geplanten Veranstaltungen am 27. Mai in Uedem (Gästehaus im Grünen), am 18. Juni in Goch-Kessel (Haus am See) und am 8. Oktober in Kalkar-Appeldorn (Wirtshaus Op den Huck) werden nun zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. „Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, verspricht Steffi Neu. „Wir werden keine Veranstaltung ersatzlos ausfallen lassen, sondern diejenigen Termine, die jetzt nicht stattfinden können, auf jeden Fall später nachholen.“ Die Ersatztermine werden frühestmöglich bekannt gegeben.

Wer Tickets für eine Veranstaltung der Kneipenquiz-Tour 2020 erworben hat, muss sich daher keine Sorgen machen. „Die Tickets bleiben auch für den Ersatztermin gültig“, versichert Steffi Neu. Die neuen Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben. Auf der Homepage www.steffis-kneipenquiz.de kann man sich ab sofort registrieren lassen, um per E-Mail über die neuen Termine informiert zu werden.