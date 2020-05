Karl-Leisner-Klinikum : Corona-Zelt in Kleve wird geschlossen

Kleve Das Corona-Zelt am Klever Karl-Leisner-Klinikum wird ab Sonntag, 17. Mai geschlossen.

In der Zeit der Not war es eine gelungene Lösung: Das Corona-Zelt vor dem Karl-Leisner-Klinikum, wo sich Patienten mit Covid-19-Symptomen testen lassen konnten. Jetzt ist die Zeit zu Ende: Wegen rückläufiger Patientenzahlen schließt das Katholische Karl-Leisner-Klinikum am Sonntag, 17. Mai, die Fieberambulanz am St.-Antonius-Hospital Kleve. Das Klinikum stellt damit seine ambulante Corona-Testung ein. Das teilte Klinik-Sprecher Christian Weßels jetzt mit. Im März waren täglich bis zu 80 Patienten im Fieberzelt am St.-Antonius-Hospital, zuletzt haben sich dort während der Öffnungszeiten von 16 bis 20 Uhr weniger als zehn Patienten pro Tag auf eine Corona-Infektion testen lassen, so der KKL-Sprecher.