Bilanz 2019 : Commerzbank in Kleve mit positiver Entwicklung im Jahr 2019

Insgesamt sei das Geschäftvolumen im Vergleich zum Vorjahr um sechs Prozent gestiegen. Auch die Entwicklung im Bereich Online-Banking sei zufriedenstellend. Allerdings bereite das weiter andauernde Zinstief Probleme.

Die Commerzbank hat im vergangenen Jahr ihre positive Entwicklung im Marktbereich Kleve fortsetzen können. Im Privat- und Unternehmerkundensegment stieg das Geschäftsvolumen gegenüber dem Vorjahr um sechs Prozent auf 264 Millionen Euro, teilt das Unternehmen mit. Insgesamt seien in der Region 490 neue Privatkonten eröffnet worden. „Die Bereitschaft zum Wechsel der Bankverbindung ist so hoch wie nie zuvor“, sagte Christian Bolder, Marktbereichsleiter in Kleve.

Die Experten der Commerzbank erwarten nach einer Rezession im ersten Halbjahr bereits in der zweiten Jahreshälfte 2020 eine Erholung in der Realwirtschaft und damit auch an den Börsen. „Wer sein Geld mittelfristig angelegt und breit gestreut hat, sollte Ruhe bewahren. Panikverkäufe sind das Schlimmste, was man jetzt tun kann“, so Jürgen Bauten weiter. Auf der anderen Seite habe das Zinstief für einen deutlichen Zuwachs im Kreditgeschäft gesorgt. So wurden im Baufinanzierungsbereich 2019 neue Kredite in Höhe von 13 Millionen Euro ausgereicht. Das sind 18 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Ratenkredite waren ebenfalls stark gefragt. Hier wurden im Marktbereich Kleve insgesamt fünf Millionen Euro neu vergeben.