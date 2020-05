Landgericht Düsseldorf : Schülerin wegen Brandstiftung vor Gericht

Die Sitzung fand am Landgericht hinter verschlossenen Türen statt. Foto: Christoph Schroeter

Holthausen In den frühen Morgenstunden soll eine 19-jährige ihre Möbel mit Wodka in Brand gesteckt haben. Das Landgericht verhandelte den Fall in nicht-öffentlicher Sitzung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wulf Kannegießer