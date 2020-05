Uedemer Geschichte : HVV erinnert an den Panzerzug

Ein Bild vom Uedemer Panzerzug: Es zeigt die Kanone auf dem ersten offenen Wagen. Foto: Heimat- und Verkehrsverein Uedem

Uedem HVV-Vorsitzender Michael Lehmann schreibt einen Kurzbericht über den Uedemer Panzerzug, gerne möchte er auch ein Buch zu diesem Thema veröffentlichen. Dafür werden nun Spenden gesammelt.

) Am Sonntag vor 80 Jahren zog der Uedemer Panzerzug als einziger von sieben Panzerzügen am Niederrhein in die Niederlande ein. Daran erinnert der Heimat- und Verkehrsverein (HVV) Uedem in einem Kurzbericht. Doch damit nicht genug: Weil über den Einsatz einige Dokumente vorliegen, plant der HVV die Veröffentlichung eines Buches. Dafür werden nun, so der Vorsitzende Michael Lehmann, Spenden gesammelt.

Doch zurück zur Geschichte: Am 10. Mai 1940 fuhren sieben Panzerzüge um 5.35 Uhr über die Grenze. Einer davon fuhr in Uedem los und erreichte als einziger sein Ziel: die Maasbrücke und die Eroberung der Peelstellung. Lehmann erklärt: „Seit dem Frühjahr waren damals viele militärische Einheiten an den Niederrhein verlegt worden. Das Infanterieregiment 481 wurde in Uedem, Keppeln, Uedemerbruch und Uedem stationiert. Am 6. März 1940 wurde das Regiment darüber informiert, dass der Einsatz des Infanterieregiments von Uedem aus mit einem Panzerzug und einem Transportzug erfolgt.“