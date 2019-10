Streifzug durch Nütterden : Natur genießen in Nütterden

Kleve Das letzte Buch von Eelco Hekster hat einen Streifzug durch das Sieben-Quellen-Dorf gemacht. Es ist unvollendet.

In seinem Vorwort erinnerte Hekster daran, dass Nütterden schon im 8. Jahrhundert urkundlich erwähnt wird. Um 721 wurde eine Schenkungsurkunde des Grafen Ebroin an die Kirche in Rindern ausgestellt. Es handelte sich um Bauernhöfe und Grundbesitz im heutigen Nütterden. Die ersten Einwohner von Nütterden waren also Landwirte, und so blieb es lange Zeit.

Das Buch wird mit eindrucksvollen Fotos vom Hingstberg eröffnet. Mit zahlreichen Fotos wird diese herrliche Landschaft in den wechselnden Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst und Winter dargestellt, wobei die Winterfotos besonders beeindrucken. „Im Winter, wenn es geschneit hat, ist die Aussicht am Hingstberg märchenhaft“, schwärmte der Hobbyfotograf, der aus den Niederlanden stammt und in Nütterden lebte. Vor allem die prachtvollen Aussichten in die Umgebung hatten es Hekster angetan. Der Hingstberg, einst ein 48,9 Meter hoher Hügel, ist eine ausgehobene Sandgrube, die der Natur überlassen wurde. Als Naturschutzgebiet hat sie heute eine Bedeutung als Biotop und Lebensgemeinschaft seltener Tier- und Pflanzenarten. Im weiteren Verlauf des Buches beschrieb Hekster die Wechsel-Wirtschaft am Fuß des Hingstbergs. Dann zeigte er den Wolfsberg mit der Jugendtagungsstätte aus verschiedenen Blickwinkeln. „Ein Spaziergang um den Wolfsberg lohnt sich“, empfahl er. Ein weiteres Kapitel seines Buches befasste sich mit dem Renneken, „das Nütterden prägt“ und auf weiteren Seiten findet man Impressionen „Am Renneken und Eickestall“. In ansprechenden Fotos wird vor allem die herbstliche Pracht an den Forellenteichen dargestellt. Es gibt sogar ein Wäldchen mitten in Nütterden. Vom Haferkamp und der Straße mit dem Namen „Mühlenweiher“ kann man sich den naturbelassenen, idyllisch kleinen Wald, der nicht zugängig ist, anschauen. Seltene Fotoaufnahmen geben einen Blick in diese Natur, mitten im Sieben-Quellen-Dorf, frei. Weitere Kapitel des Buches befassten sich mit den Themen: „Ein Wäldchen am Erlendeich und Klarenbeck“, „Kranenburger Bruch“, „Armenveen“ und „Die Natur schmückt die geschlossene Ortschaft Nütterdens.“ Vielen Heimatfreunden wird dieses Büchlein des Verstorbenen fehlen.