Größter Markt in Goch : Flachsmarkt: Vom Aal bis zum Einhorn

Goch Die größte Open-Air-Verkaufsveranstaltung am Niederrhein, der Novembermarkt in Goch, erfreut sich nach wie vor besonderer Beliebtheit. Diese Markt-Tradition in der Weberstadt ist mehr als 170 Jahre alt.

Am Dienstag war in Goch wieder die größte Open-Air-Verkaufsveranstaltung am Niederrhein. „Ich denke, dieser Flachsmarkt wird seit über 170 Jahren in Goch veranstaltet. Als ich die Organisation übernahm, feierten wir gerade groß das 150-jährige“, erzählt Georg Kröll, Mitarbeiter der Stadt. 1997 war er als Praktikant dabei, ein Jahr später fiel die Organisation in seine Hände. In diesem Jahr übernahm die Kollegin Susanne Remy als seine Nachfolgerin den Job. Aber bei deren Premiere stand er ihr gerne noch unterstützend zur Seite. 250 Stände wurden an diesem Morgen aufgebaut - an der Brückenstraße, Steinstraße, Bahnhofstraße bis hin zu Feldstraße und Balfourweg. „Etwas weniger als in den vergangenen Jahren wegen der Baustellen in der Stadt“, so Kröll. 90 Prozent der Standbeschicker sind Stammkunden. „Einige, die typische Flachsmarktware wie Bettwäsche, Tischwäsche, Unterwäsche und Socken anbieten, sind aus Altersgründen nicht mehr dabei. Aber wir versuchen, diese Lücken mit gleicher Ware wieder zu füllen, damit der Charakter des Marktes bleibt“, erklärt der Stadtangestellte, der auf dem Fahrrad unterwegs ist. Er freue sich, dass der Markt so gut angenommen wird. „Um Mittag ist kaum ein Durchkommen.“