Von Goch nach Königswinter : Im historischen Sonderzug zur Drachenburg

Diese alte Diesellok fuhr einst auch auf den Bahnstrecken am Niederrhein. Foto: Hackenjos

Goch Zeitreise ins 19. Jahrhundert in vorweihnachtlicher Stimmung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auf der Drachenburg in der Nähe von Königswinter findet auch in diesem Jahr wieder eine einzigartige Weihnachtszeit statt. Interessenten können eine Zeitreise genießen und die Weihnachtszeit auf Schloss Drachenburg in einzigartiger Kulisse erleben. Man kann eintauchen mit Charles Dickens in die Welt des 19. Jahrhunderts. Fernab vom Großstadttrubel kann man sich auf Schloss Drachenburg in vorweihnachtliche Stimmung versetzen lassen mit kulinarischen Geschmackserlebnissen, hochwertigen Waren und einem abwechslungsreichen kulturellen Rahmenprogramm und dabei natürlich den einzigartigen Blick über das Rheintal erleben. Mit der Drachenfelsbahn kann man bis vor die Schlosstore fahren und den Alltag hinter sich lassen. Und dann heißt es: „Ab jetzt ist Weihnachten!“.

Die Fahrt geht mit einem historischen Sonderzug nach Königswinter und weiter mit der Drachenfelsbahn zur Drachenburg. Gezogen wird der Westfalendampf-Sonderzug von der 50 Jahre alten Diesellokrarität 218 105 aus dem Schwarzwald. Der Wagenpark des Sonderzuges besteht aus sehr bequemen historischen Reisezugwagen aus den 1950er Jahren. Da man den weihnachtlich geschmückten Barwagen dabei hat, wird die Fahrt sicherlich nicht langweilig. Natürlich gibt es bei dieser Fahrt auch Glühwein. Außerdem sorgt hier, besonders auf dem Rückweg, ein DJ für ausgelassene Partystimmung.

Der historische Sonderzug startet am 14. Dezember in Goch gegen 11.10 Uhr. Die Rückankunft erfolgt um etwa 21.20 Uhr. Königswinter wird gegen 13.30 Uhr erreicht, die Abfahrt in Königswinter erfolgt gegen 19 Uhr. Weitere Zustiege sind in Kevelaer, Geldern, Aldekerk, Kempen und Krefeld.

Die Fahrkarten kosten inklusive Fahrt mit der Drachenfelsbahn und dem Eintritt in die Drachenburg in der 1. Klasse für Erwachsene 79 Euro und für Kinder von 3 bis 14 Jahren 49 Euro und in der 2. Klasse 59 Euro oder 39 Euro.

Die Fahrkarten können im Internet unter www.westfalendampf.de oder telefonisch unter 02572/1793 (Infotelefon Westfalendampf, Emsdetten) bestellt werden.

Weitere Infos unter: www.westfalendampf.de

(RP)