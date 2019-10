Heimatverein : „Die Menschen sind die Heimat“

Goch Franz van Beek ist als Nachfolger von Alt-Bürgermeister Willi Vaegs der neue Vorsitzende des Gocher Heimatvereins. Der 67-jährige Pensionär ist Lehrer, Politiker, Karnevalist und Heimatliebender in einer Person.

Vom ersten Tag seines Lebens an habe er seinen Wohnsitz in Goch gehabt. Selbst während des Studiums in Aachen habe es ihn an den Wochenenden stets in seine Heimatstadt gezogen. Warum? „Da waren meine Familie und meine Freunde“, sagt Franz van Beek. Seit einem knappen Monat ist er neuer Vorsitzender des Gocher Heimatvereins und Nachfolger des 83jährigen Altbürgermeisters Willi Vaegs. Die Frage „Was ist Heimat?“ sei für ihn ganz einfach zu beantworten: „Die Menschen sind die Heimat, nicht die Häuser.“ Scherzhaft geht er sogar so weit zu sagen: „Man muss Gocher sein, um Goch gut zu finden.“

Der 67-Jährige wurde im Februar 2018 als Schulleiter der Gustav-Adolf-Schule (GAS) in den Ruhestand verabschiedet. „Erst wollte ich ja Ingenieur werden, aber nach dem Vordiplom im Maschinenbaustudium wurde mir klar, dass es wohl einfach zu viele Ingenieure geben würde zu dieser Zeit. Da habe ich an der Pädagogischen Hochschule weitergemacht und bin Lehrer geworden“, erzählt er. Sein Studium hat er weitgehend selbst finanziert, hat in Goch Zement gefahren oder in Kleve in einer Diskothek Bier gezapft. Als fertiger Lehrer für Mathe, Technik und Sport wurde er der Hauptschule in Aldekerk zugeteilt, nach drei Tagen musste er nach Straelen wechseln. In seiner Freizeit war er aktiver Reiter in Pfalzdorf im Reitzentrum Heidhausen. Dort lernte er den damaligen Leiter der GAS, Helmut Maas, kennen, der ihm eine Stelle in der Pfalzdorfer St. Martin Schule vermittelte. Rektor an der GAS wurde er schließlich 1999. „Dann haben wir die Schule umgekrempelt, eine Ganztags-Schule daraus gemacht, das funktioniert immer noch gut und wird von Eltern und Schülern positiv aufgenommen“, berichtet er. Trotz Ruhestand bleibt sein Terminkalender voll. Zu allen Ämtern kommt die Mitgliedschaft im Festkomitee Gocher Karneval (RZK) hinzu. Das ist so ähnlich wie mit dem Heimatgefühl: „Karneval: entweder wächst man damit auf oder man kennt sie alle. Das sind eben die Menschen, die immer schon in meinem Leben waren“, sagt van Beek.