Goch : Gilde: Herbert und Hanny Maassen festlich inthronisiert

Goch St.-Georgius-Gilde feierte den Krönungsball für die neuen Majestäten.

(RP) Sehr gut besucht war die Inthronisation des Königspaares der St. Georgius-Gilde Herbert und Hanny Maassen im festlich dekorierten Saal des Hotel Litjes. Unter flotter Marschmusik und fliegender Fahne zogen die neuen Regenten, begleitet von ihren Adjutanten, sowie Hauptmann und Vorstand der Gilde in den Saal ein.

Nun galt es, den neuen Gildenkönig zu proklamieren. In einer langen Laudatio wies der Hauptmann auf die Aktivitäten des neuen Königs hin, und erwähnte, dass Herbert bereits zum 3. Mal die Königswürde erringen konnte. Der strahlende König erhielt den Königspokal, sowie die Glückwünsche der Gildenfamilie. Vizebürgermeisterin Gabi Theissen war es vorbehalten, das Königspaar zu inthronisieren und Herbert Maassen die historische Königskette aus dem Jahr 1592 und seiner Frau Hanny das silberne Diadem und ein Blumengebinde zu überreichen.

Nach diesem Festakt hielt der neue König seine in Reimform gehaltene Antrittsrede, in der er darauf hinwies, wie besonders stolz er und seine Königin sei, die Gilde in den nächsten 12 Monaten als 324. König der Georgius-Gilde vertreten zu dürfen. Es folgte der Ehrentanz, dem sich auch die Gildenfamilie und Gäste anschlossen.