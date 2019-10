Kalkar : Wiederkehr des Siebdruck in Kalkar

Ausstellung „Siebdruck“ in der Kunstgalerie Kalkar: Galerist Hans-Hermann Bottenbruch mit Werken an seinem Schreibtisch. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Kalkar In der Industrie spielt sie kaum mehr eine Rolle, in der Kunst durchaus. Die Kalkarer Galerie am Markt zeigt derzeit Siebdruck-Arbeiten vorwiegend junge Künstler, aber auch einiger arrivierter.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Settnik

Was Grafik ist und was schon Malerei – da gehen die Auffassungen durchaus auseinander. Vermutlich sind Berühmtheiten wie Andy Warhol oder Roy Lichtenstein in beiden Schubladen zu finden. Und ihre fast so bekannten Kollegen sowie solche, die den Durchbruch (hoffentlich) noch vor sich haben, sind derzeit in der Galerie von Hans-Hermann Bottenbruch am Kalkarer Markt zu bewundern. In den Ausstellungsräumen hängen Bilder von namhaften Pop-Art-Künstlern wie Max Bill, Werner Berges oder Robert Indiana, auch der Wiener Ernst Fuchs ist vertreten. Im Mittelpunkt aber stehen die Arbeiten von Studenten und Absolventen der Hochschule Rhein-Waal. Galerist Bottenbruch persönlich hat selbst viel Erfahrung in dem Bereich und hat die eine oder andere eigene Grafik beigetragen.

Beim Siebdruck wird Druckfarbe mit Hilfe einer Gummirakel - eine Art Wischer - durch ein feinmaschiges Gewebe auf das zu bedruckende Material gepresst. Das kann Papier sein, Pappe, Leinwand oder anderer Stoff. Dazu sind noch eine Fotoemulsion und eine UV-Lichtquelle nötig. Und ein Bild, das reproduziert werden soll.

Info Die Teilnehmer der Kalkarer Ausstellung Bekannt Daniel Zerbst, Botti, Fridrich Dickgiesser, Reinhold Braun, Leander Kresse, Arnim Tölke, Benjamin Novalis Hofmann, Giuseppe Donnaloia. Junge Künstler Marija Piliponyte, Christina Schmidt, Lisa Schröck, Paula Wessel und Alexandra B.C. Bottenbruch, Studenten der Hochschule Rhein-Waal.

„Schon vor Jahrtausenden wurde in China und in Japan ein Vorläufer des Siebdruck eingesetzt. Berühmt wurde die Technik in den 1920-er Jahren, als vor allem in den USA die Werbetechnik und die Stoffindustrie sie anwandten“, heißt es in der Broschüre zur Ausstellung. In den 50-er Jahren begannen dann die Stars der Kunstszene, den Siebdruck als künstlerische Ausdrucksform einzusetzen. Und auch in der Industrie wurde er massenhaft genutzt, um Glas, Keramik, Porzellan oder Kunststoff zu bedrucken. Einige Beispiele werbetechnischer Siebdrucke sind in der Kalkarer Galerie zu sehen.

Marija Piliponyte, Christina Schmidt, Lisa Schröck, Paula Wessel und Alexandra Bottenbruch hatten die Möglichkeit, ein komplettes Siebdruckstudio zu übernehmen und zu „üben“. Die Mühen hatten schnell Erfolg und brachten so schöne Ergebnisse hervor, das die dringend ausgestellt gehören. .

Analog zu arbeiten war für die jungen Leute eine spannende Sache, die handwerkliche Arbeit, der Umgang mit Farben und Schablonen – „wir haben es geschafft und sind stolz auf uns“, sagt Alexandra Bottenbruch selbstbewusst.

Die Drucke wurden angelegt, aufbereitet und in jeweils limitierter Auflage produziert; man kann sie kaufen. Wer gerne Arbeiten erfahrener Künstler ansieht, wird bei Daniel Zerbst, Leander Kresse, Giuseppe Donnaloia und einigen anderen fündig.

Sehr unterschiedliche Motive sind entstanden. Etwa eine Serie „Sternzeichen“ mit comicartigen Figuren, die mit wenigen Strichen das Wesentliche von Widder, Steinbock, Jungfrau und Co. eingefangen haben. Porträts bekannter Menschen wurden bearbeitet, aber auch grafische Vorlagen wie Treppenhäuser, Gebäude oder Fassaden, oft in starken Farben, die an die Kunst der 60-er und 70-er Jahre erinnert.