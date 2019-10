Auftritt : Family-Singers proben für das neue Weihnachtsmusical

Blick auf eine Premiere der Family Singers in der wie immer vollbesetzten Aula der Gaesdonck. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch-Pfalzdorf Zwei Aufführungen finden in der Aula des Collegium Augustinianum Gaesdonck in Goch statt. Am Samstag, 7. Dezember, 19 Uhr, und am Sonntag, 8. Dezember, 15.30 Uhr, freuen sich über 100 Aktive auf ihre Premiere.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Nach den Erfolgen aus den Jahren 2011 und 2012 laufen die Vorbereitungen für das Weihnachtsmusical „Immanuel“ der Family-Singers aus Pfalzdorf auf Hochtouren. Zwei Aufführungen finden in der Aula des Collegium Augustinianum Gaesdonck in Goch statt. Am Samstag, 7. Dezember, 19 Uhr, und am Sonntag, 8. Dezember, 15.30 Uhr, freuen sich über 100 Aktive auf ihre Premiere. Die Family-Singers erwarten einen Ansturm auf die Karten des selbst produzierten Weihnachtsmusical. Erzählt wird die klassische Weihnachtsgeschichte mit Bezügen zur Gegenwart. Der Text stammt von Katja Bodden und Daniel Verhülsdonk, die Musik - von Pop und Rock bis zu Balladen und Klassik - von Manuel Hermsen und Daniel Verhülsdonk. Stimmbildungsworkshops wurden und werden von der studierten Sängerin Annette Regnitter angeboten, die ebenfalls mitwirkt. Die Regie liegt in den Händen von Doro Höing („Subway-All-ein“). Karten für das Weihnachtsmusical sind immer schnell vergriffen. Interessierte sollten deshalb schnell zugreifen, so die Sänger. Karten gibt es bei Karin Brock unter Telefon 02821 26261. Weitere Vorverkaufsstellen: Kultourbühne Goch (02823 320202), St. Martinus Gocherland (02823 928879-10) oder online auf www.das-weihnachtsmusical.de.

(RP)