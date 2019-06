Pfalzdorf : Family-Singers Pfalzdorf werben um Mitsänger

goch-pfalzdorf Die Family-Singers Pfalzdorf führen im Dezember ein Musical auf.

(RP) Die Termine stehen fest - am 7. und 8. Dezember führen die Family-Singers Pfalzdorf ihr Erfolgsmusical „Immanuel - das Weihnachtsmusical“ in der Aula des Colegium Augustinianum Gaesdonck Goch wieder auf! Die Generalprobe findet am 6. Dezember statt.