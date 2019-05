Steffi Neu : Verdammt, wie heißt der Pater nochmal?

Kneipenquiz in der Mühle: Moderatorin Steffi Neu auf der Bühne fragt ihr Publikum und kommt ausgezeichnet mit der Rätselrunde an. Foto: Markus van Offern (mvo)

Goch-Hassum Das Quiz von WDR-Moderation Steffi Neu bot beste Unterhaltung, einen ausgezeichneten Kabarettisten und sorgte für mehr Bildung.

Radio-Moderatoren haben oft den Nachteil, dass man nicht weiß, wie sie aussehen. Bei Stefanie Neu (48), die alle nur Steffi rufen, ist das nicht mehr so. Die in Keppeln geborene war und ist eine der bekanntesten und beliebtesten Stimmen bei WDR II. Ihr Humor kommt bei den öffentlich-rechtlichen Hörern der Anstalt derart gut an, dass sie beschloss, mit einem eigenen Format auf Tour zu gehen und somit jetzt sichtbar auf Bühnen zu stehen. Es nennt sich „Steffis Kneipenquiz“ und ist eine Mischung aus Talk, Musik und Comedy. Zuletzt war die 48-Jährige mit ihrer Raterunde in Appeldorn und im Sacklager der Viller Mühle zu Gast. Hier geht es nicht um Stammtisch-Klamauk, sondern Freude am Denksport in der Gruppe mit mutigen Entscheidungen ist gefragt.