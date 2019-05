Goch : Das waren die besten Beiträge beim Gocher Rosenmontagszug

Goch (RP) Die Prämierung der Beiträge zum Gocher Rosenmontagszug war im alt ehrwürdigen Gocher Filmtheater Goli. Pünktlich um 11.11 Uhr begrüßte der Leiter des Gocher Rosenmontagszuges, Andreas Strötges, stellvertretend für das RZK Goch (Komitee zur Förderung des Gocher Rosenmontagszuges) die Karnevalsfreunde.

Die Pokale standen auf der Bühne und Andreas Strötges nannte die Gewinner der Gruppen, die für einen Rosenmontagszug unerlässlich sind, die Musikgruppen. Für die tolle musikalische Unterstützung bedankte sich der Moderator beim Tambourcorps (TC) 1923 Herongen (3. Platz), beim Spielmannszug der Feuerwehr der Stadt Goch (2. Platz) und beim Sieger und Pokalgewinner TC Asperden. Ein mustergültiges Beispiel für die Jugendarbeit ist die Jugendgruppe der KLJB Hommersum, die mit tollen Wagenbauleistungen in Goch aufwartet. Sie sind auch die unbestrittenen Sieger in dieser Kategorie. Der Vertreter der KLJB nahm den Pokal und die Urkunde entgegen. Der Pokal bleibt nun nach drei Jahren mit Platz 1 in Hommersum.

In der Hauptgruppe Wagenbau wurden die KFG (3. Platz), die 1. GGK Rot-Weiss (2. Platz) und die Pokalgewinner, die IPK Pfalzdorf mit ihrer „Burg der Vampire“, auf Platz 1 ebenso auf der Bühne willkommen geheißen und mit Urkunden geehrt. In der Gruppe Wagenbau-NL hat sich die Joekskapel Kuulvoer den 3. Platz gesichert, „De Vroolijke Buurt“ aus Siebengewald kam auf den 2. Rang und die Gruppe „De Papenbekers“ aus Well errang mit ihrem Beitrag „Der Zündler“, den Siegerpokal. Was macht die bunte Vielfalt im Rosenmontagszug aus? Es sind die überwiegend selbst geschneiderten bunten Kostüme der vielfältigen Fußgruppen. Auch waren die Entscheidungen laut dem Moderator sehr schwierig und eng. 3. Sieger ist die IPK Pfalzdorf mit ihren „Vampiren“.