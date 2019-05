Rennen in Goch-Kessel : Badewannen auf der Niers

Ein Team beim Badewannenrennen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch-Kessel Den Maifeiertag nutzte die Spielvereinigung Kessel, um das Dorf zu einer humorigen Veranstaltung einzuladen: Auf der Niers in Kessel gab’s vor reichlich Publikum ein Badewannenrennen. Organisator Thomas Kriege berichtete, dass 18 Boote an den Start gingen, die alle die wichtigsten Voraussetzungen erfüllten: selbst konstruiert, in Form einer Badewanne, lustig anzusehen und von ein bis zwei Freizeitkapitänen gelenkt.

Beim Bauen durften weit mehr Leute mithelfen. Als Sieger gegen Schützen, DLRG und viele weitere Gruppen setzte sich schließlich eine Feuerwehr-Badewanne durch. Der Gewinn, ein Grillpaket, kommt den Ehrenamtlern gerade recht. Und der veranstaltende Sportverein hat mit den Einnahmen des Events seine Vereinskasse auffüllen können.

(RP)