Religiöses Brauchtum : Kevelaer läutet die Wallfahrtszeit ein

Der Bischof von Mainz Peter Kohlgraf öffnete die Pilgerpforte in Kevelaer. Foto: Evers, Gottfried (eve)

KEVELAER Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf öffnet die Pilgerpforte der Basilika. Er appelliert an die Nächstenliebe der Menschen. Christen aus Nah und Fern pilgerten zur Marienbasilika.

Vor dem Eingang der Basilika platzierten sich zahlreiche Fahnenträger der Kolpingsfamilien aus Nah und Fern. Acht Ritter und vier Ordensdamen des päpstlichen Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem warteten vor der Sakramentskapelle zusammen mit Bürgermeister Dominik Pichler auf die Eröffnungsfeier – das Pontifikalamt – der Wallfahrtszeit in Kevelaer.

Wer sind die Ordensgäste? Einer von 1460 Ordensmitgliedern in Deutschland ist Rechtsanwalt Thomas Brüggemann aus Dinslaken. Der Orden habe im Jahr 1380 seine Ursprünge, erklärt er. Papst Pius IX. habe die Gruppierung später im 19. Jahrhundert zusammengebracht. Die Ordensmitglieder teilen nun seit Generationen einen gemeinsamen Auftrag: sich um die Christen und ihre Zukunft zu kümmern. Dass man anderen Menschen und seinen Nächsten in Stunden der Trauer und des Leids Trost spenden sollte, das war auch die zentrale Nachricht in der späteren Predigt des Mainzer Bischofs Peter Kohlgraf zur Eröffnung der Wallfahrtssaison.