Gewerbeentwicklung : Kalkar erwartet Bau der B 67n: Info in Uedem

KALKAR Kalkar - besonders Politik und Wirtschaft - warten seit Jahrzehnten auf die Anbindung an die Autobahn, in Uedem sind zum Teil aus Umweltgründen die Bedenken groß.

(RP) Ein von der Stadt Kalkar lange gewünschtes Straßenbauprojekt soll in absehbarer Zeit realisiert werden – in Uedem, das von dem Vorhaben ebenfalls betroffen ist, gehen die Meinungen auseinander. Es geht um die „B 67n“, den Anschluss des Gewerbegebiets Kehrum an die Autobahn A 57. Kalkars Wirtschaftsförderung freut sich, da es dadurch einfacher werden dürfte, in Kehrum weitere Firmen anzusiedeln, in Uedem gibt’s am Donnerstag, 9. Mai, eine Info-Veranstaltung des Landesstraßenbauamts im Bürgerhaus.