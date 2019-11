Gaesdonck : Gaesdonck lädt ein zum Tag der offenen Tür

Eine Neuerung in Gaesdonck: Erstmals gibt’s in diesem Schuljahr einen Exzellenz-Kursus für Medizin. Ein Angebot für Schüler, die schon Berufsvorstellungen haben. Foto: Markus van Offern (mvo)

Goch So wie viele Privatschulen in NRW verzeichnet auch das Collegium Augustinianum Gaesdonck seit Jahren eine hohe Nachfrage – in der Schule, im Tagesinternat und auch wieder im Internat. Der Grund: das Internatsgymnasium in Goch bietet seinen Schülern sowohl im Direkteinstieg zur 5. Klasse als auch im Quereinstieg etwa zur Oberstufe besondere Möglichkeiten.

Wie bekommt unser Kind die besten Zukunftschancen? In welcher Umgebung entfaltet es seine Fähigkeiten und Begabungen? Wo wird die Erziehung des Elternhauses angemessen ergänzt?

Antworten auf diese Fragen soll der Tag der offenen Tür am Samstag, 30. November, geben. Die Gaesdonck heißt von 10 bis 14 Uhr Eltern und Kinder (gerne auch Quereinsteiger) unter dem Dreiklang „Kopf. Herz. Charakter.“ willkommen. Im Zentrum stehen schulische und außerschulische Bildungsangebote auf dem Campus.

Für einen Besuch an der Gaesdonck gibt es drei Möglichkeiten: Prägend für die Einrichtung ist das Internat mit seiner 170-jährigen Tradition, welches auch über Nordrhein-Westfalen hinaus einen guten Ruf genießt und gegen den Trend in den vergangenen Jahren deutlich steigende Schülerzahlen verzeichnen konnte. Schülerinnen und Schüler aus der näheren Region können das Traditionshaus bei guten schulischen Leistungen aber auch im Tagesinternat oder auch als externe Schüler das Gymnasium besuchen.

Bei Führungen durch Schule und Internat können die Besucher am Tag der offenen Tür nicht nur die besondere Atmosphäre der Internatsschule erleben, sondern auch aus erster Hand erfahren, was es bedeutet, auf der Gaesdonck zu leben und zu lernen: motivierte Lehrer und Pädagogen, hauseigene Musikübungsräume, Kunstateliers, eine angegliederte Reithalle, eine Schwimmhalle, zwei Sporthallen, eine eigene Berghütte in der Schweiz und Vieles mehr ergänzen das schulische Angebot. Die „Exzellenz-Kurse“ in der Oberstufe sind bundesweit einmalig: Auf akademischem Proseminar-Niveau bieten sie bereits vor dem Abitur eine intensive Vorbereitung auf ein Studium in den Bereichen Design und Kunst, Ökonomie oder Medizin.

„Unsere Absolventen nehmen viel mehr mit als das Abitur“, verspricht der Direktor der Einrichtung, Dr. Markus Oberdörster, „sie verlassen uns als verantwortungsbewusste, gereifte Persönlichkeiten – bestens vorbereitet auf ein Leben in Familie, Gesellschaft und Beruf.“

Klingt das nicht ein wenig nach „Elite-Schule“ für Besserverdienende? „Keineswegs!“, so Oberdörster. „Uns geht es vielmehr darum, eine individuelle Exzellenz zu fördern.“ Interessant sein könne das Angebot daher nicht nur für Grundschüler beim Wechsel auf das Gymnasium, sondern auch für Quereinsteiger in der Mittel- und zur Oberstufe. Nicht zuletzt Realschüler schaffen es häufig, in Gaesdonck das Abiur zu erreichen. Der Direktor fügt hinzu: „Für Leute, die wissen, was sie wollen, ist die Gaesdonck immer ein guter Ort.“

Interessierte Eltern können bei Interesse an einem Internats- oder Tagesinternatsplatz unter www.gaesdonck.de/tag-des-offenen-internats einen persönlichen Gesprächstermin vereinbaren.

(RP)