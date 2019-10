Kleve-Kellen : Tag der offenen Tür am Adenauer-Gymnasium

Foto: Markus van Offern (mvo) Schüler und Lehrer freuen sich auf die künftigen Schüler.

Kleve-Kellen Am Mittwoch, 13. November, um 15 Uhr und um 16.30 Uhr werden für die Kinder und Eltern der vierten Klassen Führungen angeboten. Für die Kinder besteht die Gelegenheit, über zahlreiche Mitmachangebote einen Einblick in das Schulleben an dieser Ganztagsschule zu bekommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Das Konrad-Adenauer-Gymnasium in Kleve-Kellen lädt für Mittwoch, 13. November, zum Tag der offenen Tür ein. Um 15 Uhr und noch einmal um 16.30 Uhr werden für die Kinder und Eltern der vierten Klassen der Grundschulen Führungen angeboten. Für die Kinder besteht die Gelegenheit, über zahlreiche Mitmachangebote einen Einblick in das Schulleben an dieser Ganztagsschule zu bekommen.

Für die Eltern bietet das Kollegium mehrere Informationsveranstaltungen zur Erläuterung der pädagogischen Arbeit an. In diesem Rahmen wird auch über die Besonderheit der Montessori-Pädagogik berichtet.

Als Ansprechpartner stehen an diesem Nachmittag neben den Lehrerinnen und Lehrern auch Eltern- und Schülervertreter zur Verfügung.

Eltern, die am Mittwoch nicht kommen können oder noch weitergehende Informationen wünschen, sind herzlich eingeladen, am darauffolgenden Samstag, 16.11. ab 10 Uhr Beratungsmöglichkeiten des Schulleitungsteams in Anspruch zu nehmen.

(RP)