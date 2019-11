Brückenerneuerung : Niersbrücke am Kastell entsteht

GOCH Ab Dienstag sollen die neuen Brückenteile montiert werden. Die Sperrung des Parkplatzes am Kastell kann teilweise aufgehoben werden.

(nik) Nicht wenige Bürger warten darauf, und einige von ihnen schauen sich in diesen Tagen den Fortgang der Arbeiten interessiert vor Ort an: Die Niersbrücke am Kastell wird erneuert. Im Juli 2018 war sie wegen akuter baulicher Menge gesperrt worden und steht seit damals Fußgängern und Radfahrern nicht mehr zur Verfügung. Wie mehrfach berichtet, wurde das Brückenbauwerk in einer Firma vorgefertigt, am Montag wurden die Teile mit einem Tieflader angeliefert. Ab dem heutigen Dienstag sollen sie montiert werden. Die Sperrung des Parkplatzes am Kastell kann teilweise aufgehoben werden. Die Stadt verspricht, dass die Niersquerung noch im Dezember wieder möglich sein soll. Stehen geblieben von der alten Brücke waren nur die Pylonen und die Betonsockel. Gekostet hat der Neubau die Stadt 340 000 Euro.