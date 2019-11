Pfalzdorf : Weihnachtsmarkt ist das ganze Jahr über

Mit dem Nikolaus freuen sich in Pfalzdorf auch die Organisatoren, die Aussteller und die vielen Besucher wieder auf den Weihnachtsmarkt. Foto: Pfarrgemeinde

Goch-Pfalzdorf Am ersten Adventswochenende geht es im Schatten der St. Martinus-Kirche mit dem Programm los.

(RP) Als einer der ersten Märkte im Kreis, läutet der Pfalzdorfer Weihnachtsmarkt, am ersten Adventswochenende, die Saison ein. In der Zeit von 11 bis 19 Uhr kann am Samstag, den 30. November, und am Sonntag, den 1. Dezember, im Schatten der St. Martinus Kirche, in einer urtümlichen und urgemütlichen Atmosphäre, gebummelt werden, und das bereits zum 33. Mal. Für das Organisationsteam, die Standbetreiber und viele ehrenamtliche Helfer, beginnt die Arbeit für den Weihnachtsmarkt, schon Monate im Voraus. Denn nach dem Weihnachtsmarkt, ist vor dem Weihnachtsmarkt.

Mit der Nachbesprechung und Verbesserungsvorschlägen werden bereits im Januar, die ersten Weichen gestellt. Um Ostern herum steigt die große Helferfete, zu der mehr als 150 ehrenamtliche Helfer eingeladen sind. Damit bedankt sich das Organisationsteam, bei allen unermüdlichen Mitarbeitern. Schon im Mai bekommen die Standbetreiber Post und können ihre Teilnahme bestätigen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt wird in ihren Werkstätten bereits kreativ gewerkelt und es entstehen die wunderschönen Kunstwerke, die am ersten Adventswochenende, erworben werden können.

In den Sommermonaten wird an den Kulissen gearbeitet. Nicht nur für das Theaterstück, das einmal am Samstag und einmal am Sonntag aufgeführt wird. Sondern auch an den Weihnachtsbuden. Diese werden aufgebaut und nacheinander gestrichen, gewartet und repariert. Nach den großen Ferien geht es dann so richtig los! Das Bühnenprogramm wird auf die Beine gestellt und kurz darauf beginnen für die Musiker und Sänger die Proben der Weihnachtslieder. In den Kindergärten, der Schule und bei den Rad- und Wanderfreunden wird fleißig gebastelt und dekoriert. Auch die katholische öffentliche Pfarrbücherei St. Martinus stellt ihre Buchausstellung zusammen. Die letzten Lebensmittel werden geordert, damit alle Weihnachtsmarktbesucher, die leckeren selbstgemachten Waffeln, Püfferken und Eintöpfe genießen können. Der weiße und rote Original Pfalzdorfer Weihnachtsmarkt-Glühwein vom Weingut Friedrichs aus Cochem-Senhals steht genauso bereit, wie krosse Reibekuchen und saftige Grillwürste. Dann kommen schon viele fleißige Helfer und bauen die Bühne, Hütten und Zelte auf. Der Erlös ist für den Erhalt des St. Martinus Jugendheimes. Die ersten Anschaffungen sind bereits getätigt worden.

Das Programm sieht wie folgt aus: Am Samstag um 11 Uhr eröffnen die Kinder der Pfalzdorfer Kindergärten mit ihrem Gesang den Weihnachtsmarkt und verzieren mit ihren selbst gebastelten Kreationen die kleinen Tannenbäume rund um die Bühne. Im Anschluss gibt es Kasperletheater im Jugendheim. Der Eintritt beträgt zwei Euro. Das Theaterstück der Laienspielgruppe Zick Zack Pfalzdorf „Rotkäppchen und der Wolf“ wird um 12.30 Uhr im Forum der Freiherr-von-Motzfeld Grundschule aufgeführt. Karten kosten 3,50 Euro und können im Vorverkauf am Glühweinstand oder eine halbe Stunde vor Beginn an der Kasse erworben werden. Der große, zentrale Tannenbaum wird ab 13.30 Uhr von den Rad- und Wanderfreunden wunderbar festlich geschmückt. Leckeres Stockbrot kann in der Zeit von 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr, an der Hütte des Familienzentrums St. Martinus geröstet werden. Das Kasperlestück vom Vormittag wird um 16 Uhr ein zweites Mal aufgeführt. Die Dudelsack-Gruppe Pipe & Drums verzaubert mit schottische Weihnachtsklängen ab 16.30 Uhr. Bei Glühwein und Kerzenschein, findet ab 18.30 Uhr ein offenes Singen, statt. Begleitet von Urban an seiner Gitarre, sind alle, die gerne singen, herzlich willkommen! Um 19.30 Uhr schließen die Buden.

Die Flötenkinder der Freiherr von Motzfeld Grundschule eröffnen um 11 Uhr mit ihrer Musik, den Weihnachtsmarkt am Sonntag, bevor ab 12 Uhr, der Posaunenchor der ev. Kirchengemeinde Pfalzdorf Nierswalde die Bühne übernimmt. Gesang von Nebenan, begleitet von einem Akkordeon, erklingt ab 13.30 Uhr, bevor sich um 14 Uhr wieder der Vorhang hebt für die 2. Aufführung des Stücks „Rotkäppchen und der Wolf“ im Forum der Grundschule.