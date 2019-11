Pfalzdorf : Family Singers mit Weihnachtsmusical

Goch-Pfalzdorf Der Pfalzdorfer Chor führt unter der Leitung von Manuel Hermsen eine Neuauflage seines Erfolgsstückes „Immanuel – Das Weihnachtsmusical“ auf. Die Weihnachtsgeschichte erfährt darin aktuelle Bezüge.

Mit einer Neuauflage von „Immanuel – das Weihnachtsmusical“ werden die Family Singers aus Pfalzdorf am Wochenende Samstag, 7. Dezember, und Sonntag, 8. Dezember, wiederum die Aula des Collegium Augustinianum Gaesdonck füllen, und zwar voraussichtlich bis auf den letzten Platz. Wer sich noch eine Karte sichern möchte, sollte dies schnellstens tun, die beiden Vorstellungen sind so gut wie ausverkauft.

Es ist die Geschichte von Maria, Josef und dem Jesuskind, die die Autoren Katja Bodden und Daniel Verhülsdonk so umgeschrieben haben, dass sie durchaus in der heutigen Zeit passieren könnte. Die musikalische Leitung hat Chorleiter Manuel Hermsen, der zusammen mit Daniel Verhülsdonk auch die Musik dazu komponiert hat. Der Chor umfasst über 80 erwachsene Stimmen, etwa 20 Kinder sind auch dabei. Geprobt wurde seit dem Sommer. Gereon Brakhan, der Regisseurin Doro Höing assistiert, berichtet, dass an insgesamt vier Wochenenden die Sopranistin Annette Regnitter einen Workshop zur Stimmbildung und zum Ausdruck für die Sänger abhielt. „Das war sehr intensiv, wir haben viel gelernt“, sagt er. Regnitter wirkt im Musical als Solistin mit. Sie wird die Maria singen.

Termine und Zeiten Am Samstag, 7. Dezember, Beginn um 19 Uhr, Einlass bereits ab 18.30 Uhr. Am Sonntag, 8. Dezember, 15.30 Uhr, Einlass bereits um 15 Uhr.

Nicht alle Elemente von „Immanuel“ kommen in der biblischen Urfassung vor. „Bei uns gibt es auch jugendliche Wegelagerer“, erzählt Brakhan. Weiter wird auch ein denkbarer Konflikt zwischen Maria und Josef herausgearbeitet, der davon handelt, wie schwer es für ein junges Paar ist, wenn die Frau schwanger ist, aber eben nicht von ihrem Partner. Natürlich zweifelt Josef – vielleicht wie auch Christen manchmal zweifeln an ihrem Glauben. Die Figuren der Heiligen Drei Könige sind im Musical drei unterschiedliche Charaktere, die auch im 21. Jahrhundert leben könnten: Einer ist Wissenschaftsfanatiker, der dem Stern folgt und unbedingt herausfinden will, was es damit auf sich hat. Der zweite ist religiöser Fanatiker, von denen es zu allen Zeiten sehr viele gab. Den dritten beschreibt Brakhan als einen „Hochstapler“, dem es nur um Geld und Macht gehe. Die Begegnung mit Jesus aber bewirkt Besonderes, die Besucher dürfen gespannt sein.