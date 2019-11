Uedem : Lachen im Advent: Comedy Salon im Bürgerhaus

Uedem Drei bekannte Comedians kommen auf Einladung der Enni ins Bürgerhaus Uedem. Wer mag, kann vorab ein Dinner dazu buchen.

Die Weihnachtszeit ist die Zeit der Ruhe und Besinnlichkeit. Das heißt freilich nicht, dass man nicht auch im Advent fies lästern, mit trockenem Humor scherzen und herzhaft lachen darf. Deshalb lädt die ENNI Energie & Umwelt (ENNI) auch in diesem Jahr zu einem weihnachtlichen Comedy Salon ein. Am Donnerstag, 5. Dezember, 20 Uhr, gehen dabei mit Christian Schulte-Loh, Özgür Cebe und Robert Alan drei Top-Comedians auf die Bühne im Bürgerhaus Uedem und werden ihren Gästen einen garantiert unterhaltsamen Abend bereiten.

Dabei kommt der Comedy Salon royal daher. Denn Christian Schulte-Loh ist der heimliche König von England und seit Jahren in Clubs in „Great Britain“ erfolgreich. In seinem Programm verpackt er typisch deutsche Themen in typisch britischem Humor – direkt, schlagfertig, schnell. Özgür Cebe ist Schauspieler und wagte vor zehn Jahren den Sprung aus dem Fernsehen auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Dort erzählt er nun von Brettern, die manche Menschen vorm Kopf haben. Denn der Comedian sucht die Kommunikation – auch mit Holzköpfen. „Ich höre nicht auf, zu klopfen. Vielleicht öffnet ja jemand.“ Robert Alan hingegen steht aus Not auf der Bühne. Seit ihm das Bafögamt geschrieben hat, dass es sein Geld zurück haben möchte, ist er mit seinem Programm „Studentenfutter“ auf der Flucht durch die Republik. „Wer mehr wissen will, sollte sich die Show nicht entgehen lassen“, verspricht von Liliencron.