Keppeln : Queekespiere vereint die Generationen

Vorsitzende Steffi Neu überreichte die Möökeshüss-Orden-Urkunden an den Förderkreis „För Land en Lüj“ (vertreten durch Ulrich Francken) als auch die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) der Region Niederrhein. Foto: Dirk Verweyen

Uedem-Keppeln Der Möökeshüss-Orden der Karnevalsgesellschaft Queekespiere in Keppeln wurde in diesem Jahr gleich zweimal verliehen: an den Förderkreis „För Land en Lüj“ und an die Katholische Landjugendbewegung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christian Breuer

Die stellvertretende Landrätin Hubertina Croonenbroek brachte es auf den Punkt: „Heimat, Kultur und Karneval gehören zusammen“ sagte sie bei der Verleihung des Möökeshüss-Ordens der Karnevalsgesellschaft Queekespiere in Keppeln. Seit 1978 werden mit dem Orden jährlich Personen und Gruppen ausgezeichnet, die sich um die Pflege von Mundart und Brauchtum verdient gemacht haben.

Doch in diesem Jahr „haben wir ein bisschen dran gedreht“, wie die Vorsitzende Steffi Neu bei der Begrüßung sagte. Erstmals wurden nämlich zwei Orden verliehen. „Wenn wir die Mundart ehren, kommt das Brauchtum zu kurz. Wenn wir das Brauchtum ehren, die Mundart. Wenn wir die ältere Generation ehren, kommt die junge zu kurz und umgekehrt“, erklärte Steffi Neu. Die Queekespiere aber wollten beides: „Danke sagen und anerkennen. Mut machen und Wert schätzen.“ Man wolle Brücken bauen zwischen den Generationen. Daher wurden sowohl der Förderkreis „För Land en Lüj“ als auch die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) der Region Niederrhein ausgezeichnet. Gleich mehrere Ortsgruppen waren zur Preisverleihung gekommen und hatten schon beim Mundart-Gottesdienst vor der Verleihung mit ihren Fahnenabordnungen in der Kirche Präsenz gezeigt. Musikalisch gestaltet wurde die Messe vom Jugendorchester Wissel, das vor fünf Jahren selbst mit dem Möökeshüss-Orden ausgezeichnet worden war.

Info Der Heimat-Orden der Uedemer Karnevalisten Die Queeken Rund 400 Karnevalisten, die sich ums niederrheinische Brauchtum kümmern. Vereinsleben In jeder Session mehrere Sitzungen, das Q-Treiben und der Rosenmontagszug. Geschichte Start war 1929, nach dem Krieg, ab 1948, gab’s ein reguläres Programm.

Es sei, betonte Laudator Stefan Verhasselt, Ordensträger des vergangenen Jahres, ein „Mehr-Generationen-Orden“. Verhasselt machte in seiner launigen Laudatio deutlich: „Platt ist ein Türöffner, ein Signal für ein lockeres Gespräch.“ Der Förderkreis „För Land en Lüj“ sorge dafür, dass die niederrheinische Sprache lebendig bleibt. Die Landjugend zeichne aus, dass sie „den jungen, neuen Niederrhein“ repräsentiert, wie Verhasselt sagte. Er erinnerte insbesondere an die 72-Stunden-Aktion, mit der sich die Landjugend drei Tage lang für gemeinnützige Projekte einsetzte. Dafür gab es auch von den anderen Gratulanten viel Dank. Etwa von Uedems Bürgermeister Rainer Weber. „Damit helft ihr auch uns als Gemeinde“, betonte er.

Was sie alles geleistet haben, zeigten einige Mitglieder der KLJB dann selbst. Auf einer Leinwand zeigten sie Fotos von den unterschiedlichen Aktionen der 21 Ortsgruppen am Niederrhein. Der Vorsitzende der Region Niederrhein, Reinhard Gooßens, sagte: „Vernetzung, Zusammenhalt, Engagement – das ist das, was und wichtig ist. Wir wollen den ländlichen Raum attraktiv halten, damit die jungen Leute hier bleiben.“