Soziales Miteinander : Tafel in Hotelkomplex integrieren?

Das Gebäude des ehemaligen Aldi-Markts an der Gartenstraße gehört derzeit der Stadt Goch. Dort soll Wohnraum entstehen, vielleicht auch ein Hotel gebaut werden. Foto: Anja Settnik

Goch Manuel Brüx muss damit rechnen, als Träumer und Utopist angesehen zu werden. Vielleicht ist ja sein Traum aber wert, mal drüber nachzudenken? Er fände es toll, einen Hotelbau mit sozialen Einrichtungen aufzuwerten.

Utopien passen nicht in unsere meist so nüchterne Sicht der Dinge. Wenn jemand ambitionierte Pläne hat, die wirtschaftlich wenig sinnvoll erscheinen, wird er schnell als Spinner abgetan. Aber zurzeit ist wenig normal, und da darf man ruhig auch mal seiner Phantasie und Sehnsucht freien Lauf lassen, findet Manuel Brüx. Die Gocher Tafel in einen Hotelbau zu integrieren fände er eine gute Idee.

Der Ehrenamtler gehört zum Team der Tafel, die in seiner Heimatstadt übergangsweise ein neues Domizil gefunden hat. Wegen der Corona-Pandemie mussten die Helfer ihren Service erst einmal aussetzen, denn in den Stamm-Räumlichkeiten war es zu beengt, um dort kontaktlos, wie es die Krise fordert, zu agieren. Das Angebot, erst einmal den leerstehenden Aldi-Markt an der Gartenstraße zu nutzen, der nach Grundstückstausch der Stadt gehört, wurde gerne angenommen. Die Örtlichkeit stellte sich als so geeignet heraus, dass die Ehrenamtler um Pfarrerin Rahel Schaller dort am liebsten gar nicht mehr weg gingen. Insbesondere Manuel Brüx vom Leitungsteam fragt sich, ob es der „Miteinander-Stadt“ nicht gut zu Gesicht stünde, die am Rand der Gesellschaft lebenden Menschen in ihre Mitte zu holen, indem man ihnen eine neue Anlaufstelle bietet?

Info Für das soziale Miteinander Brüx’ Idee Ein Projekt „Tafel am Hotel“ würde eine Wertschätzung der Lebensleistung jener Mitbürger bedeuten, die unverschuldet in eine soziale Schieflage geraten und nun auf Hilfe angewiesen sind. Visionen Viele große Projekte der Menschheit hätten mit Visionen begonnen, man denke nur an die erste Landung auf dem Mond. Vielleicht lasse sich ja auch in Goch auf dem Feld des sozialen Engagements in Kooperation von Politik und Ehrenamt eine „kleine „Mondlandung“ hinlegen?

„Bei der gegenwärtigen wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Entwicklung wird die Altersarmut erheblich zunehmen, viele Menschen werden auch auf die Tafeln angewiesen sein“, glaubt Brüx. Er ist froh über die städtische Initiative, die dazu führte, dass in Goch die Lebensmittelausgabe an Bedürftige wieder möglich ist. Der neue Standort kommt gut an, „auch wenn er für die Mitarbeiter der Tafel eine ziemliche Belastung durch einen erheblichen Mehraufwand an Arbeit bedeutet. Immerhin liegt die durchschnittliche Altersstruktur der bei der Tafel Mitarbeitenden deutlich über 70 Jahre und die körperlichen Anstrengungen sind nicht unerheblich.“ Jedenfalls ist genügend Platz vorhanden, und Helfer wie Kundschaft sind sehr zufrieden. Brüx’ Vision ist nun, den Standort dauerhaft dort zu belassen und in ein neues Stück Goch zu integrieren: Vor dem Hintergrund des viel diskutierten Projekts eines Hotelneubaus im Rosengarten werde ja auch die Idee diskutiert, ein solches Hotel lieber im Bereich des ehemaligen Aldi zu realisieren. „In das Ensemble könnte ein Bauteil mit kleinen Wohnungen einbezogen werden, die über den neu zu errichtenden Räumen von Arche und Tafel liegen würden. Diese Räume sollten für die Kunden diskret zugänglich sein.“